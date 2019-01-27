Ограбление нардепа произошло под Киевом

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Racurs.ua

Под Киевом в Ходосовке ограбили народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Владимира Куренного. Об этом он сам рассказал сегодня, 27 января, на своей странице в Facebook.

Куренной рассказал, что ограбление произошло на парковке возле «Мегамаркета». Неизвестный разбил стекло в его автомобиле, забрал сумку и скрылся. Он действовал с сообщником, который пробил одно из колес машины.

Нардеп также отметил, что ограбление было дерзким, потому что грабитель действовал на глазах у охраны супермаркета и большого количества людей. Также он рассказал, что ему не везет с этой парковкой возле супермаркета, потому что шесть лет назад, на этом же месте неизвестные пытались похитить его автомобиль.

Ранее сообщалось, что неизвестные напали на депутата Центрально-городского районного совета Кривого Рога Вадима Мирзояна. Дезориентировав потерпевшего газовым баллончиком, злоумышленники начали бить его металлической трубой, а после совершения покушения скрылись в неизвестном направлении. О покушении на депутата в правоохранительные органы сообщил врач одной из городских больниц.