Письма с цианидом массово рассылают японским компаниям

https://racurs.ua/n117329-pisma-s-cianidom-massovo-rassylaut-yaponskim-kompaniyam.html

Racurs.ua

Девять японских компаний получили письма, в которых был подозрительный порошок. Вполне вероятно, что это может быть цианид.

Конверты получили восемь фармацевтических компаний и в штаб-квартира The Mainichi Newspapers в Токио, пишет Japan Today. Во всех конвертах был один и тот же подозрительный белый порошок.

Письма были отправлены от имен уже мертвых людей: казненных членов экстремистской религиозной секты «Аум Синрике», которая в 1995 году распылили в метро в Токио смертельно опасный газ зарин.

В письмах сказано, что компании должны заплатить 35 млн южнокорейских вон (31 тыс. долл.) в биткоинах. Если требование не выполнят, то в письмах угрожают распространить поддельные лекарства, которые производят эти компании. В угрозах сказано, что подделки лекарств будут содержать цианид. Окончательным сроком выполнения требования назначено 22 февраля.

Напомним, что в Великобритании подозреваемый в отправке премьер-министру Терезе Мэй письма с якобы сибирской язвой получил 18 месяцев лишения свободы. Конверт содержал вещество, которое на первый взгляд напоминало крошки печенья. В послании человек указал, что порошок в конверте — это споры сибирской язвы.