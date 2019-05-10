Декоммунизация в Харькове: Вятрович пригрозил Кернесу судом и тюрьмой за проспект Жукова в Харькове, фото — РБК

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Глава Института национальной памяти Владимир Вятрович отреагировал на поддержку мэром Харькова инициативы назвать одну из улиц города именем советского маршала Георгия Жукова. Чиновник обратился к Геннадию Кернесу и пригрозил ему судом и тюремным заключением за действия, которые противоречат декоммунизации.

Вятрович на своей странице в Фейсбук 10 мая объяснил Кернесу, что присвоение любому объекту топонимики в Харькове имени Жукова будет противоречить требованиям ч. 6 ст. 3 закона «О присвоении юридическим лицам и объектам права собственности имен (псевдонимов) физических лиц, юбилейных и праздничных дат, названий и дат исторических событий». Если такое произойдет, то УИНП обратится в Генпрокуратуру.

Переименование улицы будет признаваться неправомерным, а виновные в этом лица будут привлечены к ответственности, — написал Вятрович.

Напомним, что петиция о переименовании проспекта Петра Григоренко набрала необходимое количество голосов и такое решение поддержал Кернес. Авторы петиции предлагают назвать улицу в честь основателя Украинской Хельсинской группы Григоренко на его родине в Запорожской области.

В Харькове же улицу Григоренко предлагают назвать в честь Жукова, поскольку его войска освобождали город от нацистов в годы Второй мировой войны.