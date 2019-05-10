Народный депутат из Радикальной партии против инаугурации 19 мая. Фото: Фокус

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Ракурс

Инаугурация Владимира Зеленского 19 мая — это неудачный выбор, поскольку в этот день нельзя начинать новые дела.

Согласно астрономии, этот день называется «гнилым воскресеньем». Об этом заявил народный депутат Украины от Радикальной партии Олега Ляшко Олег Куприенко в комментарии «112 Украина».

Лично я против 19 числа, могу объяснить свою позицию, почему. Если смотреть на такие вещи, как, когда и что начинать, то я, как человек, который изучал астрономию, очень хорошо знаю и имею большой жизненный опыт, 19 мая — это первый день третьей недели месяца, так называемая «гнилая неделя», в которую никто ничего хорошего не начинает, и вообще ничего начинать делать нельзя", — отметил политик и добавил, что об этом свидетельствуют солнечно-лунно-земные связи, связанные с гравитацией, которые влияют на жизнь людей.

Куприенко не видит ничего страшного в том, если инаугурация состоится в другой день конца мая. Заверил, что будет отстаивать свою позицию в зале Верховной Рады.

Напомним, Владимир Зеленский планирует провести инаугурацию 19 мая. Ожидается, что парламент примет постановление о назначении дня церемонии приведения президента к присяге на своем пленарном заседании 14 мая.

Не всем понравилась дата инаугурации, которую предложил Зеленский. Например, руководитель Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что это траурный день, в который проводятся траурные мероприятия по всей Украине. Как известно, 19 мая — это День памяти жертв политических репрессий, который определен Указом президента в 2007 году.