Народний депутат із Радикальної партії проти інавгурації 19 травня. Фото: Фокус

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Інавгурація Володимира Зеленського 19 травня — це невдалий вибір, оскільки в цей день не можна починати нові справи.

Згідно з астрономією, цей день називається «гнилою неділею». Про це заявив народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка Олег Купрієнко в коментарі «112 Україна».

Особисто я проти 19 числа, можу пояснити свою позицію, чому. Якщо дивитися на такі речі, як, коли і що починати, то я, як людина, яка вивчала астрономію, дуже добре знаю і маю великий життєвий досвід, 19 травня — це перший день третього тижня місяця, так звана «гнила неділя», на яку ніхто нічого доброго не починає, і взагалі нічого починати робити не можна", — зазначив політик і додав, що про це свідчать сонячно-місячно-земні зв’язки, пов’язані з гравітацією, які впливають на життя людей.

Купрієнко не бачить нічого страшного в тому, якщо інавгурація відбудеться в якийсь інший день наприкінці травня. Запевнив, що відстоюватиме свою позицію в залі Верховної Ради.

Нагадаємо, Володимир Зеленський планує провести інавгурацію 19 травня. Очікується, що парламент прийматиме постанову про призначення дня церемонії приведення президента до присяги на своєму пленарному засіданні 14 травня.

Не всім сподобалася дата інавгурації, яку запропонував Зеленський. Наприклад, керівник Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович заявив, що це траурний день, у який проводяться жалобні заходи по всій Україні. Як відомо, 19 травня — це День пам‘яті жертв політичних репресій, який визначений Указом президента в 2007 році.