Декомунізація у Харкові: В’ятрович пригрозив Кернесу судом і тюрмою за проспект Жукова у Харкові, фото — РБК

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Голова Інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович відреагував на підтримку мером Харкова ініціативи назвати одну з вулиць міста іменем радянського маршала Георгія Жукова. Урядовець звернувся до Геннадія Кернеса і пригрозив йому судом та тюремним ув’язненням за дії, які суперечать декомунізації.

В’ятрович на своїй сторінці у Фейсбук 10 травня пояснив Кернесу, що присвоєння будь-якому об'єкту топоніміки у Харкові імені Жукова суперечитиме вимогам ч. 6 ст. 3 закону «Про присвоєння юридичним особам та об'єктам права власності імен (псевдонімів) фізичних осіб, ювілейних та святкових дат, назв і дат історичних подій». Якщо таке станеться, то УІНП звернеться до Генпрокуратури.

Перейменування вулиці визнаватиметься неправомірним та скасується, а винні в цьому особи будуть притягнені до відповідальності, — написав В’ятрович.

Нагадаємо, що петиція щодо перейменування проспекту Петра Григоренка набрала необхідну кількість голосів і таке рішення підтримав Кернес. Автори петиції пропонують назвати вулицю на честь засновника Української Гельсінської групи Григоренка на його батьківщині у Запорізькій області.

У Харкові ж вулицю Григоренка пропонують назвати на честь Жукова, оскільки його війська звільняли місто від нацистів у роки Другої світової війни.