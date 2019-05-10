Стрельба в Княжичах: суд отложили из-за неявки адвокатов подозреваемых, фото — Цензор.НЕТ

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Судебное заседание в деле о гибели пятерых полицейских во время стрельбы в Княжичах отложили из-за неявки адвокатов подозреваемых. Это дело начал 10 мая слушать Броварской суд, но заседание отложили на 10 июня.

На скамье подсудимых пятеро полицейских, которых прокуратура обвиняет в умышленном убийстве, служебной халатности и превышении служебных полномочий, сообщает «Слидство.Инфо».

Среди тех, кого обвиняют в трагической гибели коллег, бывшие начальники уголовного розыска столицы Леонид Курята, оперативной службы Киева Игорь Иващенко, а также экс-полицейские Александр Мелихов, Роман Мариновский и Андрей Курта.

Сотрудника КОРДа Курту на заседании поддержали 15 бывших коллег. В суд прибыли и родственники погибших.

Стрельба в Княжичах произошла 4 декабря 2016 года. Под Киевом в результате ночной перестрелки между различными подразделениями МВД погибли пятеро полицейских. Недоразумение произошло во время спецоперации по задержанию банды вооруженных грабителей. Спецподразделение КОРД в упор расстреляло работников государственной охраны.

Руководил спецоперацией начальник уголовного розыска Киева Леонид Курята. После трагедии его уволили из полиции, прокуратура объявила подозрение, но в ноябре прошлого года Курята возглавил полицию прифронтового Бахмута.

В 2018 году прокуратура задержала пятерых подозреваемых в трагедии, а в начале апреля направила в Броварской горрайонный суд обвинительный акт в отношении пяти должностных лиц Национальной полиции. Кроме того, была обнародована аудиозапись переговоров руководства операции.