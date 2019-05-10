Слушания по делу украинских моряков перешли в закрытый режим. Фото: 112 Украина

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Слушания Международного трибунала по морскому праву по делу украинских моряков завершились 10 мая и перешли в закрытый режим.

Ожидается, что 25 мая Международный трибунал вынесет решение по делу украинских моряков, попавших в российский плен осенью прошлого года на Азове. О любых изменениях этой даты трибунал проинформирует стороны. Об этом заявил председатель трибунала Пак Чжин Хьон, 10 мая передают УНН.

Во время сегодняшних слушаний заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль обратилась к международному трибуналу с просьбой применить временные меры, которые требуют, чтобы Россия немедленно освободила военнопленных моряков и вернула Украине два бронированных катера и буксир, захваченные на Азове. Зеркаль также попросила трибунал обязать РФ прекратить уголовное преследование украинских моряков.

Напомним, 10 мая Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге начал публичные слушания по делу о нападении Российской Федерации и захвате 24-х моряков ВМС Украины и трех военных кораблей.

Как известно, 25 ноября 2018 года в Азовском море пограничники и сотрудники ФСБ России совершили силовой захват с применением оружия бронированных катеров «Никополь», «Бердянск», буксира «Яны Капу» и членов их экипажей. В результате вооруженного нападения шесть моряков получили ранения.

Москва впоследствии обвинила всех 24 украинцев в якобы незаконном пересечении границы России. Моряков перевезли из оккупированного Крыма в СИЗО в столицу РФ. Захваченные катера Россия доставила в Керчь.