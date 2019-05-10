Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела о нападении России на украинских моряков

Международный трибунал по морскому праву начал рассмотрение дела о нападении России на моряков ВМС Украины

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Международный трибунал по морскому праву в немецком Гамбурге 10 мая начал публичные слушания по делу о нападении России и захвате 24-х моряков ВМС Украины и трех военных кораблей.

Независимый судебный орган, рассматривающий правовые споры на основе положений Конвенции по морскому праву, определится относительно необходимости применения временных мер против Москву в ответ на нарушение иммунитетов украинских кораблей и членов их экипажей. Отметим, что в трибунале работает 21 профильный судья, которых тайным голосованием избирают на девять лет страны-подписанты Конвенции.

Каждый дополнительный день содержания, каждое новое следственное действие или допрос, любое судебное заседание только обостряют спор между сторонами. Ущерб, причиненный Украине, ее ВМС и членам их экипажей, является серьезным и растет с каждым днем. Ситуация требует немедленного решения, — заявила на слушаниях Зеркаль.

Она объявила просьбу использовать право трибунала в соответствии с ч. 5 ст. 290 Конвенции и применить временные меры с учетом срочного характера ситуации. Украина также обратилась к трибуналу с просьбой безотлагательной защиты от вреда, предусмотренного ст. 32, 58, 95 и 96 Конвенции и обычными принципами международного права.

Крым является неотъемлемой частью Украины, а воды, в которых были задержаны судна, являются территориальными водами Украины или ее исключительной экономической зоной… Поведение России грубо нарушает Конвенцию и международное право, — резюмировала Зеркаль.

Майские слушания

Слушания 10 мая продлятся лишь три часа. Делегацию Украины в Международном трибунале возглавляет замминистра иностранных дел Елена Зеркаль. Накануне слушаний она заявила, что Россия «цепляется буквально к каждому слову и к каждому сделанному заявлению, искажая их смысл».

В процессуальных документах можно увидеть, как Россия упражняется в мастерстве назвать белое черным, потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым. В международном публичном праве, возможно, как нигде, важно мастерство аргументов, взвешенность и логичность позиций. Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, кома, сноска — буквально все весит и может стать решающим", — отметила представительница МИД.

Зеркаль добавила, что подготовка к слушаниям занимает в разы больше времени, чем длится само заседание.

Кто представляет Украину?

Киев привлек к участию в этом процессе специалистов, чей авторитет признан в мире. Это профессор Жан-Марк Тювенин — генсек Гаагской Академии международного права, обладающий значительным опытом в представлении интересов государств в международных судебных инстанциях. Кроме этого, украинскую сторону в Международном трибунале по морскому праву представит профессор Альфред Соонс, который известен, в частности, участием в делах «Филиппины против Китая» (по Южно-Китайскому морю), «Нидерланды против России» (по голландском судне Arctic Sunrise) и других резонансных разбирательствах.

Также Зеркаль анонсировала, что на заседании 10 мая на поддержку Украины выступят представители юридической компании Covington & Burling — Марне Чик и Джонатан Гимблет.

На июньских слушаниях к украинской делегации присоединится также Стерлингской профессор по международному праву Йельского университета Гарольд Коу.

Состав делегации Украины, помимо Елены Зеркаль, представляют помощник командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины по правовой работе Леонид Залюбовский, глава отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права МИД Оксана Золотарева и первый замкомандующего ВМС Андрей Тарасов.

Сегодня — первое заседание, оно будет длиться только три часа. Но, позади — полгода подготовки иска, где важно каждое слово, каждая запятая, где требуется значительная доказательная база и безупречно выписанная правовая позиция, — заверила первый заместитель спикера Рады Ирина Геращенко.

Нападение России на корабли ВМС Украине 25 ноября

В прошлом году 25 ноября в Азовском море пограничники и сотрудники ФСБ России осуществили силовой захват с применением оружия трех украинских военных кораблей и членов их экипажей. Шестеро моряков получили ранения. Впоследствии Москва, в нарушение всех норм международного права, обвинила 24-х украинцев в якобы незаконном пересечении границы России. Моряков перевезли из аннексированного Крыма в СИЗО в Москве. Захваченные катера Россия доставила в Керчь.

Украина называет этот инцидент у берегов оккупированного Россией Крыма — актом военной агрессии и настаивает, что украинские моряки являются военнопленными. Кремль заявляет о «провокации Киева» и якобы «нарушении государственной границы РФ».

Позицию Украины поддержали США, НАТО и Евросоюз. ООН признала, что украинские моряки подпадают под защиту Женевской конвенции.