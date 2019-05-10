Міжнародний трибунал з морського права почав розгляд справи щодо нападу Росії на моряків ВМС України / Фото: atr.ua

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Міжнародний трибунал з морського права у німецькому Гамбурзі 10 травня розпочав публічні слухання у справі щодо нападу Росії та викрадення 24-х моряків ВМС України та трьох військових кораблів.

Незалежний судовий орган, який розглядає правові суперечки на основі положень Конвенції з морського права, визначиться щодо необхідності застосування тимчасових заходів до Москви у відповідь на порушення імунітетів українських кораблів та членів їхніх екіпажів. Зауважимо, що у трибуналі працює 21 профільний суддя, яких таємним голосуванням обирають на дев’ять років країни-підписанти Конвенції.

Кожен додатковий день утримання, кожна нова слідча дія чи допит, будь-яке судове засідання лише загострюють спір між сторонами. Шкода, завдана Україні, її ВМС та членам їхніх екіпажів, є серйозною та зростає з кожним днем. Ситуація потребує негайного вирішення, — заявила на слуханнях Зеркаль.

Вона оголосила прохання використати право трибуналу відповідно до ч. 5 ст. 290 Конвенції та застосувати тимчасові заходи з огляду на нагальний характер ситуації. Україна також звернулася до трибуналу з проханням невідкладного захисту від шкоди, передбаченого ст. 32, 58, 95 і 96 Конвенції та звичаєвими принципами міжнародного права.

Крим є невід'ємною частиною України, а води, в яких були затримані судна, є територіальними водами України або її виключною економічною зоною… Поведінка Росії є грубим порушенням Конвенції та міжнародного звичаєвого права, — резюмувала Зеркаль.

Травневі слухання

Слухання 10 травня триватимуть лише три години. Делегацію України в Міжнародному трибуналі очолює заступниця міністра закордонних справ Олена Зеркаль. Напередодні слухань вона заявила, що Росія «чіпляється буквально до кожного слова і до кожної зробленої заяви, перекручуючи їхній зміст».

У процесуальних документах можна побачити, як Росія вправляється у майстерності назвати біле чорним, потім знову білим, заперечуючи свою згоду з тим, що біле є білим. У міжнародному публічному праві, можливо, як ніде інде, важливою є майстерність аргументів, виваженість і логічність позицій. Кожен документ, кожен виступ і кожне слово, артикль, кома, зноска — буквально все важить і може стати вирішальним, — зазначила представниця МЗС.

Зеркаль додала, що підготовка до слухань займає в рази більше часу, аніж триває саме засідання.

Хто представляє Україну?

Київ залучив до участі в цьому процесі фахівців, чий авторитет визнано у світі. Це професор Жан-Марк Тювенін — генсек Гаазької Академії міжнародного права, який володіє значним досвідом у представництві інтересів держав у міжнародних судових інстанціях. Окрім цього, українську сторону у Міжнародному трибуналі з морського права представлятиме професор Альфред Соонс, який відомий, зокрема, за участю у справах «Філіппіни проти Китаю щодо Південно-Китайського моря», «Нідерланди проти Росії щодо голландського судна «Arctic Sunrise» та інших резонансних розглядах.

Також Зеркаль анонсувала, що на засіданні 10 травня на підтримку України виступатимуть представники юридичної компанії Covington & Burling — Марні Чік і Джонатан Гімблет. На червневих слуханнях до української делегації приєднається також Стерлінгський професор з міжнародного права Єльського університету Гарольд Коу.

До складу делегації України, окрім Олени Зеркаль, увійшли помічник командувача Військово-морських сил Збройних сил України з правової роботи Леонід Залюбовський, очільниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права МЗС Оксана Золотарьова та перший заступник командувача ВМС Андрій Тарасов.

Сьогодні — перше засідання, воно триматиме лише три години. Але позаду- півроку підготовки позову, де важливе кожне слово, кожна кома, де потрібна вагома доказова база і бездоганно виписана правова позиція, — запевнила перший заступник спікера Ради Ірина Геращенко.

Напад Росії на кораблі ВМС України 25 листопада

Торік 25 листопада в Азовському морі прикордонники та співробітники ФСБ Росії вчинили силове захоплення із застосуванням зброї трьох українських військових кораблів та членів їхніх екіпажів. Шестеро моряків дістали поранень. Згодом Москва, в порушення усіх норм міжнародного права, звинуватила 24-х українців у нібито незаконному перетині кордону Росії. Моряків перевезли із анексованого Криму до СІЗО в Москві. Захоплені катери Росія доправила в Керч.

Україна називає цей інцидент біля берегів окупованого Росією Криму — актом воєнної агресії і наполягає, що українські моряки є військовополоненими. Кремль заявляє про «провокацію Києва» та нібито «порушення державного кордону РФ».

Позицію України підтримали США, НАТО і Євросоюз. ООН визнала, що українські моряки підпадають під захист Женевської конвенції.