Знищення російського катера, скріншот відео
ВМС знищили російський безекіпажний катер, який загрожував цивільному судноплавству (ВІДЕО)
Військово-морські сили ЗСУ знищили морський безекіпажний катер рф.
Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба ВМС, опублікувавши відповідне відео.
Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України, в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства, — вказано в повідомленні.
Завдяки злагодженим діям ВМС ЗС України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ворожу ціль було оперативно знищено. Це дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства, — додали у ВМС.