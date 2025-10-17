Ракурсhttps://racurs.ua/
Уничтожение русского катера, скриншот видео
ВМС уничтожили российский безэкипажный катер, угрожавший гражданскому судоходству (ВИДЕО)https://racurs.ua/n209763-vms-unichtojili-rossiyskiy-bezekipajnyy-kater-ugrojavshiy-grajdanskomu-sudohodstvu-video.htmlРакурс
Військово-морські сили ЗСУ знищили морський безекіпажний катер рф.
Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба ВМС, опублікувавши відповідне відео.
Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України, в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства, — вказано в повідомленні.
Завдяки злагодженим діям ВМС ЗС України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ворожу ціль було оперативно знищено. Це дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства, — додали у ВМС.