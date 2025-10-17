Новости
Уничтожение русского катера, скриншот видео

ВМС уничтожили российский безэкипажный катер, угрожавший гражданскому судоходству (ВИДЕО)

17 окт 2025, 20:46
999

Військово-морські сили ЗСУ знищили морський безекіпажний катер рф.

Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба ВМС, опублікувавши відповідне відео.

Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України, в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства, — вказано в повідомленні.

Завдяки злагодженим діям ВМС ЗС України та Головного управління розвідки Міністерства оборони України ворожу ціль було оперативно знищено. Це дозволило запобігти можливим провокаціям противника та мінімізувати ризики для цивільного судноплавства, — додали у ВМС.

Источник: Ракурс


