Ракурс

Військово-морські сили ЗСУ знищили морський безекіпажний катер рф.

Про це сьогодні. 17 жовтня, повідомила прес-служба ВМС, опублікувавши відповідне відео.

Підрозділ Військово-Морських Сил Збройних Сил України виявив морський безекіпажний катер противника у територіальних водах України, в районі, наближеному до маршруту цивільного судноплавства, — вказано в повідомленні.