Россияне уничтожили Кинбурнскую косу и «Асканию-Нову». Фото:

Росіяни знищили Кінбурнську косу та «Асканію-Нову».

Внаслідок бойових дій, які ведуть загарбники, було фактично знищено Кінбурнську косу та унікальний заповідник «Асканію-Нову». Наразі невідомо, коли вдасться відновити заповідник. Про це речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

Йдеться про той самий заповідник — «Асканія-Нова». Екологи вже били на сполох і зверталися до мене, просячи привернути увагу до цієї теми, адже вона, на жаль, не надто обговорюється у медіа, — зазначив він.

Так само бойові дії навколо окупованого Криму суттєво впливають на флору та фауну. Експерти заявили про загибель тисяч дельфінів, адже вони дуже чутливі до вибухів.

Речник українських Військово-морських сил додав, що екологи з Одеської області інформували про появу нафтових плям, які вже дісталися узбережжя біля Одеси. Однак масштаб забруднення значно менший, ніж на території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо, у Донецькій області росіяни знищили заповідник «Кам'яні могили», який розташований біля села Назарівка Маріупольського району.

А заказник «Меотида», що простягається від Маріуполя до хутора Бабах-Тарама, ворог розбомбив. Тоді було втрачено унікальне місце гніздування птахів, які занесені до Червоної книги.