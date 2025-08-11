Новости
Ракурс
Четверо военных моряков пропали без вести во время боев за Змеиный, фото: ВМС ВСУ

ВМС призывает выяснить судьбу четырех пропавших во время боев за Змеиный моряков

11 авг 2025, 10:38
Військово-морські сили закликають суспільство, міжнародні організації та партнерів України задіяти всі можливі інструменти для з’ясування долі чотирьох військових моряків, котрі зникли під час боїв за острів Зміїний у травні 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні, яке сьогодні, 11 серпня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що десантно-штурмовий катер «Станіслав», на борту якого вони перебували, 7 травня 2022 року було затоплено в результаті влучання ворожої ракети. Частину екіпажу вдалось врятувати, але невідома доля чотирьох військових моряків:

  • Сухорукова Олександра;
  • Ляшка Володимира;
  • Тукмачова Сергія;
  • Костюка Владислава.

Надією рідних залишається ворожий полон. Проте, аби скористатися цією можливістю на повернення хлопців, країна терорист має підтвердити всіх полонених, — наголошують у ВМС. — Розголос. Тиск. Вплив міжнародних організацій та партнерів. Ми маємо задіяти всі інструменти, щоб наші хлопці повернулися до своїх рідних.

Четверо військових моряків зникли безвісти під час боїв за Зміїний, фото: ВМС ЗСУ

Источник: Ракурс


