ВМС призывает выяснить судьбу четырех пропавших во время боев за Змеиный моряков

ВМС призывает выяснить судьбу четырех пропавших во время боев за Змеиный моряковhttps://racurs.ua/n208391-vms-prizyvaet-vyyasnit-sudbu-chetyreh-propavshih-vo-vremya-boev-za-zmeinyy-moryakov.htmlРакурс
Військово-морські сили закликають суспільство, міжнародні організації та партнерів України задіяти всі можливі інструменти для з’ясування долі чотирьох військових моряків, котрі зникли під час боїв за острів Зміїний у травні 2022 року.
Про це йдеться у повідомленні, яке сьогодні, 11 серпня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що десантно-штурмовий катер «Станіслав», на борту якого вони перебували, 7 травня 2022 року було затоплено в результаті влучання ворожої ракети. Частину екіпажу вдалось врятувати, але невідома доля чотирьох військових моряків:
- Сухорукова Олександра;
- Ляшка Володимира;
- Тукмачова Сергія;
- Костюка Владислава.
Надією рідних залишається ворожий полон. Проте, аби скористатися цією можливістю на повернення хлопців, країна терорист має підтвердити всіх полонених, — наголошують у ВМС. — Розголос. Тиск. Вплив міжнародних організацій та партнерів. Ми маємо задіяти всі інструменти, щоб наші хлопці повернулися до своїх рідних.