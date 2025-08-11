ВМС закликає з’ясувати долю чотирьох зниклих під час боїв за Зміїний моряків

Четверо військових моряків зникли безвісти під час боїв за Зміїний, фото: ВМС ЗСУ

Ракурс

Військово-морські сили закликають суспільство, міжнародні організації та партнерів України задіяти всі можливі інструменти для з’ясування долі чотирьох військових моряків, котрі зникли під час боїв за острів Зміїний у травні 2022 року.

Про це йдеться у повідомленні, яке сьогодні, 11 серпня, опублікувала прес-служба Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що десантно-штурмовий катер «Станіслав», на борту якого вони перебували, 7 травня 2022 року було затоплено в результаті влучання ворожої ракети. Частину екіпажу вдалось врятувати, але невідома доля чотирьох військових моряків:

Сухорукова Олександра;

Ляшка Володимира;

Тукмачова Сергія;

Костюка Владислава.