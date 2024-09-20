ДПСУ показала, як виглядає острів Зміїний, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n199478-yak-zaraz-vyglyadaie-zmiyinyy-pokazala-dpsu-video.html

Ракурс

Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає острів Зміїний у Чорному морі.

.

На відео показано Зміїний, знятий з моря, повітря, а також безпосередньо з острова. Зокрема можна помітити наслідки бойових дій, які велися з російськими окупантами за контроль над островом, а також місце, з якого у 2022 році було проголошено відоме послання до «російського військового корабля».