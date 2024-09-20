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Окупантам командування систематично роздає наркотики, фото: ЦНС
Російським солдатам роздають наркотики — ЦНС (ДОКУМЕНТ)https://racurs.ua/ua/n199477-rosiyskym-soldatam-rozdaut-narkotyky-cns-dokument.htmlРакурс
Центр національного спротиву сьогодні, 20 вересня, на своєму сайті опублікував фото документів, котрі свідчать про систематичну видачу окупаційним керівництвом наркотичних засобів солдатам російської армії.
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З них слідує, що в мотострілецьких ротах командири взводів «підгодовували» своїх підлеглих наркотичними та психотропними засобами. Йдеться про промедол, який офіційно заборонений на території рф, — наголошують у ЦНС.
Промедол — це наркотичний анальгетик, який за своїми властивостями схожий на морфій чи налбуфін (заборонені в Україні для використання військовослужбовцями). При високій концентрації викликає почуття ейфорії, а при регулярному прийманні даного засобу у людини з’являється наркотична залежність, яка надалі призводить до згубних наслідків для психіки та здоров’я.
Тобто, що військовослужбовці, які перебувають в стані ейфорії, швидше погодяться на штурм чи інші наступальні дії тому, що вже не мають страху перед болем або навіть і самою смертю, — зазначають у ЦНС.
Зазначається, що, згідно роздавально-здавальних відомостей, книжок обліку та журналів реєстрацій операцій, пов’язаних з обігом наркотичних та психотропних засобів, відомо, що документація не була офіційною.
Тобто у військових частинах вівся «чорний» облік з отримання та видачі промедолу. Згідно з інформацією, що висвітлена в даних журналах, видача наркотичних засобів військовослужбовцям була регулярною, — зауважили у ЦНС.