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Ракурс
ГПСУ показала, как выглядит остров Змеиный, скриншот видео

Как сейчас выглядит Змеиный, показала ГПСУ (ВИДЕО)

20 сен 2024, 14:57
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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає острів Зміїний у Чорному морі.


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На відео показано Зміїний, знятий з моря, повітря, а також безпосередньо з острова. Зокрема можна помітити наслідки бойових дій, які велися з російськими окупантами за контроль над островом, а також місце, з якого у 2022 році було проголошено відоме послання до «російського військового корабля».

Сьогодні острів Зміїний — справжній форпост у Чорному морі, — наголошують у ДПСУ.

Источник: Ракурс


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