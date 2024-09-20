ГПСУ показала, как выглядит остров Змеиный, скриншот видео

https://racurs.ua/n199478-kak-seychas-vyglyadit-zmeinyy-pokazala-gpsu-video.html

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Держприкордонслужба опублікувала відео, котре показує, як зараз виглядає острів Зміїний у Чорному морі.

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На відео показано Зміїний, знятий з моря, повітря, а також безпосередньо з острова. Зокрема можна помітити наслідки бойових дій, які велися з російськими окупантами за контроль над островом, а також місце, з якого у 2022 році було проголошено відоме послання до «російського військового корабля».