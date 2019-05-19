«Парад відставок» триває: Порошенко звільнив Райніна, Марченка і Кулебу. Фото: Mediasat

https://racurs.ua/ua/n122095-parad-vidstavok-tryvaie-poroshenko-zvilnyv-raynina-marchenka-i-kulebu.html

Ракурс

Чинний голова держави Петро Порошенко звільнив сьогодні Ігоря Райніна, який обіймав посаду голови президентської адміністрації.

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Також з посади звільнили Сергія Марченка, яких працював заступником Райніна в адміністрації президента. Про це повідомляється в прес-службі Порошенка.

Серед звільнених сьогодні опинився Микола Кулеба, який працював уповноваженим президента з прав дитини.

Зазначимо, що серед останніх указів президента Порошенко виявилося також привласнення дипломатичного рангу Георгію Логвинському, який є заступником голови постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні президент Порошенко звернувся до українців зі своїм прощальним словом, в якому підсумував свою роботу на посаді глави держави.