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Ракурс
«Парад відставок» триває: Порошенко звільнив Райніна, Марченка і Кулебу. Фото: Mediasat

«Парад відставок» триває: Порошенко звільнив Райніна, Марченка і Кулебу

19 тра 2019, 21:18
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Чинний голова держави Петро Порошенко звільнив сьогодні Ігоря Райніна, який обіймав посаду голови президентської адміністрації.

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Також з посади звільнили Сергія Марченка, яких працював заступником Райніна в адміністрації президента. Про це повідомляється в прес-службі Порошенка.

Серед звільнених сьогодні опинився Микола Кулеба, який працював уповноваженим президента з прав дитини.

Зазначимо, що серед останніх указів президента Порошенко виявилося також привласнення дипломатичного рангу Георгію Логвинському, який є заступником голови постійної делегації Верховної Ради в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ).

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні президент Порошенко звернувся до українців зі своїм прощальним словом, в якому підсумував свою роботу на посаді глави держави.

Джерело: Ракурс


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