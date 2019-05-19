У Німеччині виступили проти націоналізму: тисячі громадян вийшли на вулиці. Фото: Подробности

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Ракурс

Проти націоналізму виступили тисячі жителів Німеччини. Німці вийшли з протестами на вулиці найбільших міст країни.

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Масштабна акція правих популістів в Мілані, яка пройшла вчора, викликала гнів у громадян Німеччини. Сьогодні німці вийшли з протестом на вулиці Мюнхена, Берліна, Гамбурга, Кельна, Франкфурта-на-Майні, Штутгарта і Лейпцига. Про це повідомляє німецьке видання Deutsche Welle.

На акції вийшли правозахисні та екологічні організації, а також прихильники антиглобалізації. Організатори акції стверджують, що аналогічні акції також пройшли в 42 містах 12 країн Європейського союзу.

Зазначимо, що всього за тиждень (26 травня) пройдуть вибори в Європарламент. Згідно з інформацією видання, за останні п’ять років правопопулістські партії стали набагато популярнішими і можуть набрати 10% голосів.

Акцію, яка обурила німців, в Мілані провели прихильники європейських правопопулістських партій, які планують створити єдину фракцію в Європарламенті. Очікується, що в неї увійдуть австрійці, французи, естонці, італійці, данці і німці.

Як раніше повідомляв «Ракурс», масовий протест власників автомобілів на європейських номерах привів до переносу дати набуття чинності штрафних санкцій.