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Ракурс
Протести «євроблях»: Верховна Рада перенесла введення штрафних санкцій. Фото: За рулем

Протести «євроблях»: Верховна Рада перенесла введення штрафних санкцій

16 тра 2019, 18:09
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Верховна Рада України відклала введення штрафних санкцій для власників автомобілів з європейською реєстрацією. Вони набудуть чинності через три місяці.

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Оштрафувати на 170 тис. грн власників «євроблях» можна буде не раніше кінця серпня, а не наступного тижня. Зміни внесли згідно із законопроектом № 8371 з поправками. Його підтримали 236 народних депутатів. Про це повідомляється на сайті парламенту.

Набуття чинності закону № 2612 відстрочили на 90 днів і, згідно з правками, перші штрафи можливі з 24 серпня.

Як відомо, в листопаді минулого року парламент збільшив штрафи за нерозмитнені авто і змінив принцип розрахунку ставки акцизного податку на ввезення іноземних авто. Був введений пільговий період для розмитнення авто на єврономерах, але він закінчився ще 22 лютого, а сотні тисяч авто не встигли пройти процедуру.

Як раніше повідомляв «Ракурс», близька загроза штрафних санкцій викликала хвилю протестів власників «євроблях», які вийшли в Києві з демонстрацією.

Джерело: Ракурс


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