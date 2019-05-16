Протесты «евроблях»: Верховная Рада перенесла введение штрафных санкций. Фото: За рулем

https://racurs.ua/n122002-protesty-evroblyah-verhovnaya-rada-perenesla-vvedenie-shtrafnyh-sankciy.html

Ракурс

Верховная Рада Украины отложила введение штрафных санкций для владельцев автомобилей с европейской регистрации. Они вступят в силу через три месяца.

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Оштрафовать на 170 тыс. грн владельцев «евроблях» можно будет не раньше конца августа, а не на следующей неделе. Изменения внесли согласно законопроекту № 8371 с поправками. Его поддержали 236 народных депутатов. Об этом сообщается на сайте парламента.

Вступление в силу закона № 2612 отсрочили на 90 дней и, согласно правкам, первые штрафы возможны с 24 августа.

Как известно, в ноябре прошлого года парламент увеличил штрафы за нерастаможенные авто и изменил принцип расчета ставки акцизного налога на ввоз иностранных авто. Был введет льготный период для растаможивания авто на еврономерах, но он закончился еще 22 февраля, а сотни тысяч авто не успели пройти процедуру.

Как ранее сообщал «Ракурс», близкая угроза штрафных санкций вызвала волну протестов владельцев «евроблях», которые вышли в Киеве с демонстрацией.