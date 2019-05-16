Квартирне шахрайство: в Києві зловмисник продавав горище багатоповерхівки. Фото: РІА "Новости"

https://racurs.ua/ua/n122000-kvartyrne-shahraystvo-v-kyievi-zlovmysnyk-prodavav-gorysche-bagatopoverhivky-foto.html

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Аферу з продажем квартир у Києві викрила прокуратура. Квартирним шахрайством займався киянин, який переобладнав горище багатоповерхівки по вулиці Паньківській під вісім «квартир».

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Чоловік підробив розпорядження Голосіївської райдержадміністрації та «узаконив» право розпорядження й користування даним майном, тобто горищем. Потім він зареєстрував майно на себе і почав його перебудовувати. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Після підробки документів зловмисник переобладнав горище під вісім «квартир» із метою заробити грошей на їх продажу. При цьому дозвільних документів на переобладнання приміщення у чоловіка не було.

Співробітники правоохоронних органів оголосили зловмиснику про підозру згідно зі ст. 356, ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (самоправство і використання підроблених документів). Незаконно отримане ним майно заарештовано. Слідство триває.

Нагадаємо, депутат Ірпінської міськради у 2017 році продав 80 квартир і не задекларував доходи. Національне агентство з протидії корупції (НАПК) направило до суду 83 адміністративні протоколи щодо вказаного депутата.