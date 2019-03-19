Относительно Ирпенского городского совета Игоря Оверко в суд направлены 83 админпротокола

https://racurs.ua/n119605-deputat-irpenskogo-gorsoveta-ne-zadeklariroval-dohody-ot-prodaji-bolee-80-ti-kvartir.html

Ракурс

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) направило в суд 83 админпротокола в отношении депутата Ирпенского городского совета Игоря Оверко.

Народный избранник не задекларировал доходы от продажи в 2017 году 83-х квартир, расположенных в этом городе. Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

Сумма, о которой не сообщил Оверко, составляет более 15,196 млн грн.

В НАПК отмечают, что согласно ч. 2 ст. 172−6 Кодекса Украины об административных правонарушениях неуведомление или несвоевременное уведомление о существенных изменениях в имущественном состоянии наказывается штрафом в размере от 100 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1,7 до 3,4 тыс. грн).

Всего на своем заседании НАПК приняло решение о направлении в суд 88-ми админпротоколов.

Так, о существенных изменениях в имущественном состоянии несвоевременно сообщил также депутат Бучанского городского совета Киевской области Александр Тпможний, который приобрел автомобиль Lexus LS 460 стоимостью 210 тыс. грн, прокурор Одесской местной прокуратуры № 4 Анна Диордица, приобревшая автомобиль Hyundai-Accen, стоимость которого составляет более 191 тыс. грн, и начальник Меживского отдела Синельниковской местной прокуратуры Днепропетровской области, получивший зарплату в размере более 90 тыс. грн.

Кроме того, за несвоевременное представление декларации за 2016 год НАПК направило в суд протокол в отношении сотрудника прокуратуры Киевской области Юлии Клочко. Это нарушение карается штрафом в размере от 50-ти до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 850 грн до 1,7 тыс. грн).

Также осуществленная НАПК проверка выявила недостоверность сведений в декларации депутата Киевского городского совета Владимира Левина на общую сумму более 275 тыс. грн. За это нарушение предусмотрен штраф в размере от 1 тыс. до 2,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 42,5 тыс. грн).

Напомним, в феврале НАПК обвинило 30 должностных лиц в умышленном непредставлении деклараций.