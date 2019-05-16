Квартирное мошенничество: в Киеве злоумышленник продавал чердак многоэтажки. Фото: РИА "Новости"

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Аферу с продажей квартир в Киеве разоблачила прокуратура. Квартирным мошенничеством промышлял киевлянин, переоборудовавший чердак многоэтажки по улице Паньковской под восемь «квартир».

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Мужчина подделал распоряжение Голосеевской райгосадминистрации и «узаконил» право распоряжения и пользования данным имуществом, то есть чердаком. Затем он зарегистрировал имущество на себя и начал его перестраивать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

После подделки документов злоумышленник переоборудовал чердак под восемь «квартир» в целью заработать денег на их продаже. При этом разрешительных документов на переоборудование помещения у мужчины не было.

Сотрудники правоохранительных органов объявили злоумышленнику о подозрении согласно ст. 356, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (самоуправство и использование поддельных документов). Незаконно полученное им имущество арестовано. Следствие продолжается.

Напомним, депутат Ирпенского горсовета в 2017 году продал 80 квартир и не задекларировал доходы. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) направило в суд 83 административных протокола в отношении указанного депутата.