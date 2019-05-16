Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Квартирное мошенничество: в Киеве злоумышленник продавал чердак многоэтажки. Фото: РИА "Новости"

Квартирное мошенничество: в Киеве злоумышленник продавал чердак многоэтажки (ФОТО)

16 мая 2019, 17:39
999

Аферу с продажей квартир в Киеве разоблачила прокуратура. Квартирным мошенничеством промышлял киевлянин, переоборудовавший чердак многоэтажки по улице Паньковской под восемь «квартир».

Loading...

Мужчина подделал распоряжение Голосеевской райгосадминистрации и «узаконил» право распоряжения и пользования данным имуществом, то есть чердаком. Затем он зарегистрировал имущество на себя и начал его перестраивать. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Квартирное мошенничество: в Киеве злоумышленник продавал чердак многоэтажки. Фото: прокуратура Киева

После подделки документов злоумышленник переоборудовал чердак под восемь «квартир» в целью заработать денег на их продаже. При этом разрешительных документов на переоборудование помещения у мужчины не было.

Квартирное мошенничество: в Киеве злоумышленник продавал чердак многоэтажки. Фото: прокуратура Киева

Сотрудники правоохранительных органов объявили злоумышленнику о подозрении согласно ст. 356, ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (самоуправство и использование поддельных документов). Незаконно полученное им имущество арестовано. Следствие продолжается.

Напомним, депутат Ирпенского горсовета в 2017 году продал 80 квартир и не задекларировал доходы. Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) направило в суд 83 административных протокола в отношении указанного депутата.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Ирина Геращенко покидает «минскую группу», а Елисеев — должность замглавы АП

Нардеп Ирина Геращенко решила покинуть должность уполномоченного президента по мирному урегулированию, а также представителя Украины в гуманитарной подгруппе Минска. Также СМИ сообщили об отставке Константина Елисеева

Новости Украины
17:09

Акция «евробляхеров» в Киеве: возгласы «Ганьба!», наезд на правоохранителя, слезоточивый газ и драка с полицией (ВИДЕО)

В центре Киева продолжилась акция «евробляхеров» с требованием отменить акциз и отсрочить штрафы. Во время акции произошли столкновения с полицией, на одного правоохранителя совершен наезд, силовики применили слезоточивый газ

Новости Украины
14:41
Новости партнеров
Загрузка...