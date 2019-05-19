В Германии выступили против национализма: тысячи граждан вышли на улицы. Фото: Подробности

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Ракурс

Против национализма выступили тысячи жителей Германии. Немцы вышли с протестами на улицы крупнейших городов страны.

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Крупная акция правых популистов в Милане, которая прошла вчера, вызвала гнев у граждан Германии. Сегодня немцы вышли с протестом на улицы Мюнхена, Берлина, Гамбурга, Кельна, Франкфурта-на-Майне, Штутгарта и Лейпцига. Об этом сообщает немецкое издание Deutsche Welle.

На акции вышли правозащитные и экологические организации, а также приверженцы антиглобализации. Организаторы акции утверждают, что аналогичные акции также прошли в 42 городах 12 стран Европейского союза.

Отметим, что всего через неделю (26 мая) пройдут выборы в Европарламент. Согласно информации издания, за последние пять лет правопопулистские партии стали гораздо популярнее и могут набрать 10% голосов.

Акцию, которая возмутила немцев, в Милане провели сторонники европейских правопопулистских партий, которые планируют создать единую фракцию в Европарламенте. Ожидается, что в нее войдут австрийцы, французы, эстонцы, итальянцы, датчане и немцы.

Как ранее сообщал «Ракурс», массовый протест владельцев автомобилей на европейских номерах привел к переносу даты вступления в силу штрафных санкций.