В Ираке подорвали автобус с военными, есть погибшие и раненые. Фото: twitter.com/TomtheBasedCat

https://racurs.ua/n122093-v-irake-podorvali-avtobus-s-voennymi-est-pogibshie-i-ranenye.html

Ракурс

Взрыв бомбы в Ираке унес жизни семи военнослужащих шиитской военизированной группировки и еще 26 отправил в больницу. Автобус с военным попал на придорожную бомбу на востоке страны.

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Ответственность за нападение на себя пока никто не взял. Однако, ранее подобные нападения совершала суннитская группа террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщает пресс-служба Народных мобилизационных сил, передает издание Fox news.

Трагедия произошла в городе Балад Руз, когда военные возвращались из поездки в южную провинцию Басра.

Как известно, официальные власти объявили о победе над «Исламским государством» в Ираке. Война с террористами длилась три года и унесла жизни десятков тысяч человек. Многие иракские города лежат в руинах на территории, которую захватила группировка. Там был ранее объявлен исламский халифат.

По информации издания, тайные ячейки экстремистской группировки продолжают наносить удары в различных частях Ирака.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Ираке из-за пылевой бури погибли по меньшей мере пять человек и еще более 60 получили ранения.