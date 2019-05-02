Мощная пылевая буря натворила бед в Ираке, фото - sott.net

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Ракурс

В результате смертоносной пылевой бури, которая нанесла удар по югу Ирака, погибли по меньшей мере пять человек, более 60 человек получили ранения.

Шторм, вызванный сильным ветром из пустынных районов, охватил несколько городов, сообщает Independent. В эпицентре стихии находился город Наджаф.

Именно здесь сняли видео, которое показывает масштабы бури. На кадрах видно огромное облако песочного цвета, медленно охватывающее город.

В результате шторма повреждены здания и автомобили. Большинство людей погибли от удушья и ран, вызванных падающими обломками деревьев и автомобилей. Шторм также пронесся Багдадом и другими крупными городами страны.

Ирак является одной из стран Ближнего Востока, наиболее подверженных песчаным бурям. Пыльные бури — частое природное явление в этом регионе.

«Ракурс» сообщал, что в начале года в Каире из-за столбов пыли снизилась видимость, а люди передвигались по городу в медицинских масках и с респираторами. Жителям египетской столицы, имеющим заболевания дыхательной системы, и аллергикам медики рекомендовали вообще не выходить из помещений на время непогоды.