Потужна пилова буря накоїла лиха в Іраку, фото — sott.net

https://racurs.ua/ua/n121464-potujna-pylova-burya-nakoyila-lyha-v-iraku-shokuuche-video.html

Ракурс

У результаті смертоносної пилової бурі, яка завдала удару по півдню Іраку, загинули щонайменше п’ятеро осіб, понад 60 осіб отримали поранення.

Шторм, спричинений сильним вітром із пустельних районів, охопив кілька міст, повідомляє Independent. В епіцентрі стихії перебувало місто Наджаф.

Саме тут зняли відео, яке показує масштаби бурі. На кадрах видно величезну хмару пісочного кольору, яка повільно охоплює місто.

Внаслідок шторму пошкоджено будівлі та автомобілі. Більшість людей загинули від задухи і ран, викликаних падаючими уламками дерев та автомобілів. Шторм також пронісся Багдадом та іншими великими містами країни.

Ірак є однією з країн Близького Сходу, найбільш схильних до піщаних бур. Пилові бурі — часте природне явище у цьому регіоні.

«Ракурс» повідомляв, що на початку року у Каїрі через стовпи пилу знизилась видимість, а люди пересувались містом у медичних масках та з респіраторами. Мешканцям єгипетської столиці з проблемами дихальної системи та алергікам медики рекомендували взагалі не виходити з приміщень на час негоди.