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Піщана буря накрила столицю Єгипту. Фото: twitter.com/MadaMasr

Піщана буря накрила столицю Єгипту (ФОТО, ВІДЕО)

18 січ 2019, 12:01
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Сильна піщана буря накрила столицю Єгипту — Каїр. Негода почалась у місті ще в середу, 16 січня.

У Каїрі через стовпи пилу знизилась видимість, а люди пересувались містом у медичних масках та з респіраторами, повідомляє Stormnews.

Мешканцям єгипетської столиці з проблемами дихальної системи та алергікам медики рекомендували взагалі не виходити з приміщень на час негоди.

Водночас піщана буря у Єгипті створила резонанс у соцмережах. Користувачі почали активно ділитися фото і відео з негодою.

Сильна піщана буря накрила столицю Єгипту – Каїр. Фото: @MadaMasr

Раніше повідомлялось, що пилова буря накрила іранське місто Єзд. Внаслідок негоди постраждали десятеро осіб.


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