Піщана буря накрила столицю Єгипту (ФОТО, ВІДЕО)

Піщана буря накрила столицю Єгипту. Фото: twitter.com/MadaMasr

https://racurs.ua/ua/n116969-pischana-burya-nakryla-stolycu-iegyptu-foto-video.html

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Сильна піщана буря накрила столицю Єгипту — Каїр. Негода почалась у місті ще в середу, 16 січня.

У Каїрі через стовпи пилу знизилась видимість, а люди пересувались містом у медичних масках та з респіраторами, повідомляє Stormnews.

Мешканцям єгипетської столиці з проблемами дихальної системи та алергікам медики рекомендували взагалі не виходити з приміщень на час негоди.

Водночас піщана буря у Єгипті створила резонанс у соцмережах. Користувачі почали активно ділитися фото і відео з негодою.

Sandstorm in Cairo today. Seriously no filter. ��� pic.twitter.com/aYuyW6DZEK — Na3em (@ibnubashir4) 16 января 2019 г.

Раніше повідомлялось, що пилова буря накрила іранське місто Єзд. Внаслідок негоди постраждали десятеро осіб.