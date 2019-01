Піщана буря накрила столицю Єгипту (ФОТО, ВІДЕО)

Сильна піщана буря накрила столицю Єгипту — Каїр. Негода почалась у місті ще в середу, 16 січня.

У Каїрі через стовпи пилу знизилась видимість, а люди пересувались містом у медичних масках та з респіраторами, повідомляє Stormnews.

Мешканцям єгипетської столиці з проблемами дихальної системи та алергікам медики рекомендували взагалі не виходити з приміщень на час негоди.

Водночас піщана буря у Єгипті створила резонанс у соцмережах. Користувачі почали активно ділитися фото і відео з негодою.

Sandstorm in Cairo today. Seriously no filter. ��� pic.twitter.com/aYuyW6DZEK