Песчаная буря накрыла столицу Египта (ФОТО, ВИДЕО)

Сильная песчаная буря накрыла столицу Египта — Каир. Непогода началась в городе еще в среду, 16 января.

В Каире из-за столбов пыли снизилась видимость, а люди передвигались по городу в медицинских масках и с респираторами, сообщает Stormnews.

Жителям египетской столицы с проблемами дыхательной системы и аллергикам медики рекомендовали вообще не выходить из помещений на время непогоды.

В то же время песчаная буря в Египте создала резонанс в соцсетях. Пользователи начали активно делиться фото и видео с непогодой.

Sandstorm in Cairo today. Seriously no filter. ��� pic.twitter.com/aYuyW6DZEK