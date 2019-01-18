Песчаная буря накрыла столицу Египта (ФОТО, ВИДЕО)

Песчаная буря накрыла столицу Египта. Фото: twitter.com/MadaMasr

https://racurs.ua/n116969-peschanaya-burya-nakryla-stolicu-egipta-foto-video.html

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Сильная песчаная буря накрыла столицу Египта — Каир. Непогода началась в городе еще в среду, 16 января.

В Каире из-за столбов пыли снизилась видимость, а люди передвигались по городу в медицинских масках и с респираторами, сообщает Stormnews.

Жителям египетской столицы с проблемами дыхательной системы и аллергикам медики рекомендовали вообще не выходить из помещений на время непогоды.

В то же время песчаная буря в Египте создала резонанс в соцсетях. Пользователи начали активно делиться фото и видео с непогодой.

Sandstorm in Cairo today. Seriously no filter. ��� pic.twitter.com/aYuyW6DZEK — Na3em (@ibnubashir4) 16 января 2019 г.

Ранее сообщалось, что пылевая буря накрыла иранский город Йезд. В результате непогоды пострадали десять человек.