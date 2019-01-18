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Песчаная буря накрыла столицу Египта. Фото: twitter.com/MadaMasr

Песчаная буря накрыла столицу Египта (ФОТО, ВИДЕО)

18 янв 2019, 12:01
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Сильная песчаная буря накрыла столицу Египта — Каир. Непогода началась в городе еще в среду, 16 января.

В Каире из-за столбов пыли снизилась видимость, а люди передвигались по городу в медицинских масках и с респираторами, сообщает Stormnews.

Жителям египетской столицы с проблемами дыхательной системы и аллергикам медики рекомендовали вообще не выходить из помещений на время непогоды.

В то же время песчаная буря в Египте создала резонанс в соцсетях. Пользователи начали активно делиться фото и видео с непогодой.

Сильная песчаная буря накрыла столицу Египта – Каир. Фото: @MadaMasr

Ранее сообщалось, что пылевая буря накрыла иранский город Йезд. В результате непогоды пострадали десять человек.


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