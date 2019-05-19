В Іраку підірвали автобус з військовими, є загиблі і поранені. Фото: twitter.com/TomtheBasedCat

https://racurs.ua/ua/n122093-v-iraku-pidirvaly-avtobus-z-viyskovymy-ie-zagybli-i-poraneni.html

Ракурс

Вибух бомби в Іраку забрав життя сімох військовослужбовців шиїтського воєнізованого угруповання і ще 26 відправив до лікарні. Автобус з військовим потрапив на придорожню бомбу на сході країни.

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Відповідальність за напад на себе поки ніхто не взяв. Однак, раніше подібні напади скоювала сунітська група терористичного угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє прес-служба Народних мобілізаційних сил, передає видання Fox news.

Трагедія сталася в місті Балад Руз, коли військові поверталися з поїздки в південну провінцію Басра.

Як відомо, офіційна влада оголосила про перемогу над «Ісламською державою» в Іраку. Війна з терористами тривала три роки і забрала життя десятків тисяч осіб. Багато іракських міст лежать в руїнах на території, яку захопило угруповання. Там був раніше оголошений ісламський халіфат.

За інформацією видання, таємні осередки екстремістського угрупування продовжують завдавати ударів в різних частинах Іраку.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Іраку через пилову бурю загинули щонайменше п’ятеро осіб і ще понад 60 отримали поранення.