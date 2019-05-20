Марчук завершив свою діяльність в мінському процесі, фото — Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n122099-marchuk-zavershyv-svou-diyalnist-v-minskomu-procesi.html

Ракурс

Представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Євген Марчук завершив свою діяльність в мінському процесі.

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Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.

Друзі, маю повідомити вам новину. 19 травня 2019 року я зупини свою чотирирічну волонтерську діяльність у мінському процесі, — написав Марчук.

Колишнього голову СБУ Євгена Марчука призначили представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 22 листопада 2018 року. До цього він був представником України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську.

Нагадаємо, що напередодні передачі влади новообраному президенту Володимиру Зеленському Петро Порошенко звільнив багатьох топ-чиновників. Наприклад, 19 травня з посади пішли Ігор Райнін (голова президентської адміністрації), його радник Сергій Марченко, а також Микола Кулеба, який працював уповноваженим президента з прав дитини.

Раніше про відставку заявив й голова РНБО Олександр Турчинов.