Марчук завершив свою діяльність в мінському процесіhttps://racurs.ua/ua/n122099-marchuk-zavershyv-svou-diyalnist-v-minskomu-procesi.htmlРакурс
Представник України в Тристоронньої контактній групі в Мінську Євген Марчук завершив свою діяльність в мінському процесі.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук.
Друзі, маю повідомити вам новину. 19 травня 2019 року я зупини свою чотирирічну волонтерську діяльність у мінському процесі, — написав Марчук.
Колишнього голову СБУ Євгена Марчука призначили представником України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі в Мінську 22 листопада 2018 року. До цього він був представником України в підгрупі з безпеки Тристоронньої контактної групи в Мінську.
Нагадаємо, що напередодні передачі влади новообраному президенту Володимиру Зеленському Петро Порошенко звільнив багатьох топ-чиновників. Наприклад, 19 травня з посади пішли Ігор Райнін (голова президентської адміністрації), його радник Сергій Марченко, а також Микола Кулеба, який працював уповноваженим президента з прав дитини.
Раніше про відставку заявив й голова РНБО Олександр Турчинов.