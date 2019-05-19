У Гондурасі розбився літак з туристами, є загиблі. Фото: Fox news

https://racurs.ua/ua/n122098-u-gondurasi-rozbyvsya-litak-z-turystamy-ie-zagybli.html

Ракурс

Авіакатастрофа в Гондурасі забрала життя п’ятьох туристів. Серед них четверо американців і канадець.

Loading...

Трагічний інцидент стався біля узбережжя портового острова Роатан, коли літак Piper PA-32−260 прямував до туристичного міста Трухільо. Про це повідомляє видання Fox news.

Літальний засіб розбився за 49 миль від місця призначення. Літак впав в море незабаром після вильоту з аеропорту. Представники посольства США в Тегусігальпі надають всю необхідну консульську допомогу в цьому інциденті.

За словами місцевих чиновників, пожежники оперативно зреагували і швидко прибули на місце події. Четверо пасажирів літака були знайдені вже мертвими.

Останній загиблий помер в лікарні. Лікарі кілька годин боролися за його життя. Причина аварії поки не встановлена.

Зазначимо, що місто Роатан є популярним місцем у туристів з США, Канади та країн Європи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в Об'єднаних Арабських Еміратах біля аеропорту в Дубаї розбився літак. Всі пасажири загинули на місці.