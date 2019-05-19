Вакарчук розповів чому не пішов у президенти. Фото: Главред

https://racurs.ua/ua/n122097-vakarchuk-rozpoviv-chomu-ne-pishov-u-prezydenty.html

Ракурс

Відомий український рок-музикант та засновник політичної сили «Голос» не пішов на президентські вибори тому, що, на його думку, справжні зміни та важливі кроки можна зробити тільки у парламенті.

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За словами Вакарчука, саме у парламенті приймаються рішення для розвитку вільної економіки та боротьби з корупцією. Зі своєю політичною силою Вакарчук хоче прийти у парламент «всерйоз та надовго». Про це він заявив у ефірі програми «ТСН Тиждень» на каналі «1+1».

Вакарчук заявляє, що в його команді не буде діючих народних депутатів, щоб показати українцям, що партія пропонує нові кардинальні рішення, які раніше не озвучувались.

Про співпрацю з новообраним президентом України Володимиром Зеленським Вакарчук відповів двома тезами. Так, політик заявив, що підтримає нові позитивні рішення Зеленського та запропонує ще більше радикальних і нових змін.

Однак, якщо президент не буде приймати «правильних» рішень, Вакарчук та його політична сила хочуть змусити Зеленського відповідати перед виборцями.

Як раніше повідомляв «Ракурс», напередодні експерти оцінили шанси партії «Голос» у парламентських виборах, які пройдуть цієї осені.