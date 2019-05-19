Вакарчук рассказал, почему не пошел в президенты. Фото: Главред

https://racurs.ua/n122097-vakarchuk-rasskazal-pochemu-ne-poshel-v-prezidenty.html

Ракурс

Известный украинский рок-музыкант и основатель политической силы «Голос» не пошел на президентские выборы потому, что, по его мнению, настоящие изменения и важные шаги можно сделать только в парламенте.

Loading...

По словам Вакарчука, именно в парламенте принимаются решения для развития свободной экономики и борьбы с коррупцией. Со своей политической силой Вакарчук хочет прийти в парламент «всерьез и надолго». Об этом он заявил в эфире программы «ТСН Тиждень» на канале «1+1».

Вакарчук заявляет, что в его команде не будет действующих народных депутатов, чтобы показать украинцам, что партия предлагает новые кардинальные решения, которые ранее не озвучивались.

О сотрудничестве с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским Вакарчук ответил двумя тезисами. Так, политик заявил, что поддержит новые положительные решения Зеленского и предложит еще больше радикальных и новых изменений.

Однако, если президент не будет принимать «правильные» решения, Вакарчук и его политическая сила хотят заставить Зеленского отвечать перед избирателями.

Как ранеесообщал «Ракурс», накануне эксперты оценили шансы партии «Голос» в парламентских выборах, которые пройдут этой осенью.