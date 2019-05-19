На Львівщині у смертельній аварії загинули двоє осіб. Фото: автоновини

https://racurs.ua/ua/n122096-na-lvivschyni-u-smertelniy-avariyi-zagynuly-dvoie-osib-foto.html

Ракурс

У Львівській області у смертельній дорожно-транспортній пригоді загинули двоє осіб. Вони загинули на місці від отриманих ушкоджень, які виявилися не сумісними з життям.

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Трагічний інцидент трапився 18 травня близько 20.30 у селищі Брюховичі. Про це повідомляє прес-служба управління Нацполіції у Львівській області.

За попередньою інформацією поліції, 29-річний водій за кермом автомобілю «Мерседес» втратив керування автівкою. Внаслідок цього машина спочатку в’їхала у дерево, а потім відскочила у металеву опору лінії електропередач.

Разом з водієм загинув і пасажир — 31-річний місцевий житель. Пасажирка авто вижила у транспортній пригоді. Її доставили до лікарні на кареті швидкої допомоги.

Правоохоронці намагаються встановити обставини аварії. Наразі вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Зазначимо, що усього за добу у Львівській області сталося 62 аварії, у чотирьох з яких постраждали люди. Також у ще одній смертельній ДТП загинув велосипедист.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Вінницькій області трапилася кривава аварія. Внаслідок зіткнення автівок загинули четверо пасажирів, а водії потрапили до лікарні.