На Львовщине в смертельной аварии погибли два человека. Фото: автоновости

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Ракурс

Во Львовской области в смертельном дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Они погибли на месте от полученных повреждений, которые оказались не совместимыми с жизнью.

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Трагический инцидент произошел 18 мая около 20.30 в поселке Брюховичи. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.

По предварительной информации полиции, 29-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес» потерял управление автомобилем. В результате машина сначала въехала в дерево, а затем отскочила в металлическую опору линии электропередач.

Вместе с водителем погиб и пассажир — 31-летний местный житель. Пассажирка авто выжила в транспортном происшествии. Ее доставили в больницу на карете скорой помощи.

Правоохранители пытаются установить обстоятельства аварии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.

Отметим, что всего за сутки во Львовской области произошло 62 аварии, в четырех из которых пострадали люди. Также в еще одном смертельном ДТП погиб велосипедист.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Винницкой области произошла кровавая авария. В результате столкновения автомобилей погибли четверо пассажиров, а водители попали в больницу.