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На Львовщине в смертельной аварии погибли два человека. Фото: автоновости
На Львовщине в смертельной аварии погибли два человека (ФОТО)https://racurs.ua/n122096-na-lvovschine-v-smertelnoy-avarii-pogibli-dva-cheloveka-foto.htmlРакурс
Во Львовской области в смертельном дорожно-транспортном происшествии погибли два человека. Они погибли на месте от полученных повреждений, которые оказались не совместимыми с жизнью.
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Трагический инцидент произошел 18 мая около 20.30 в поселке Брюховичи. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции во Львовской области.
По предварительной информации полиции, 29-летний водитель за рулем автомобиля «Мерседес» потерял управление автомобилем. В результате машина сначала въехала в дерево, а затем отскочила в металлическую опору линии электропередач.
Вместе с водителем погиб и пассажир — 31-летний местный житель. Пассажирка авто выжила в транспортном происшествии. Ее доставили в больницу на карете скорой помощи.
Правоохранители пытаются установить обстоятельства аварии. Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.
Отметим, что всего за сутки во Львовской области произошло 62 аварии, в четырех из которых пострадали люди. Также в еще одном смертельном ДТП погиб велосипедист.
Как ранее сообщал «Ракурс», в Винницкой области произошла кровавая авария. В результате столкновения автомобилей погибли четверо пассажиров, а водители попали в больницу.
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