В Гондурасе разбился самолет с туристами, есть погибшие. Фото: Fox news

https://racurs.ua/n122098-v-gondurase-razbilsya-samolet-s-turistami-est-pogibshie.html

Ракурс

Авиакатастрофа в Гондурасе унесла жизни пяти туристов. Среди них четверо американцев и канадец.

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Трагический инцидент произошел у побережья портового острова Роатан, когда самолет Piper PA-32−260 направлялся к туристическому городу Трухильо. Об этом сообщает издание Foxnews.

Летательное средство разбилось в 49 милях от места назначения. Самолет упал в море вскоре после вылета из аэропорта. Представители посольства США в Тегусигальпе оказывают всю необходимую консульскую помощь в этом инциденте.

По словам местных чиновников, пожарные оперативно среагировали и быстро прибыли на место происшествия. Четверо пассажиров самолета были найдены уже мертвыми.

Последний погибший скончался в больнице. Врачи несколько часов сражались за его жизнь. Причина крушения пока не установлена.

Отметим, что город Роатан является популярным местом у туристов из США, Канады и стран Европы.

Как ранее сообщал «Ракурс», в Объединенных Арабских Эмиратах возле аэропорта в Дубае разбился самолет. Все пассажиры погибли на месте.