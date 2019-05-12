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Ракурс
ВМС Украины отрабатывают захват судов в открытом море, фото — yamirecipes

ВМС Украины учатся захватывать суда в открытом море — впечатляющее видео

12 мая 2019, 16:46
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ВМС Украины на учениях отрабатывали захват судов в открытом море. Соответствующее видео опубликовали 12 мая в Фейсбук 73-го морского центра спецназначения.

Эта часть выполняет функции специальной разведки Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и дислоцируется в Очакове Николаевской области.

На видео показано, как абордажные группы 73-го морского центра Сил специальных операций отрабатывают захват судов в открытом море.

Генштаб ВСУ прокомментировал, что во время тренировочного захвата судна вывод групп осуществлялся с воздуха. С разных высот спецназовцы с помощью системы «Канат» и водным путем на скоростных катерах врывались на судно противника. В трюмах и на палубе был задержан и уничтожен условный противник в условиях ближнего боя.

В начале мая «Ракурс» сообщал о тактических учениях противовоздушной обороны в районе ООС. Украинское командование привлекло к ним дивизионы, батареи и другие подразделения противовоздушной обороны. Кроме того, чтобы максимально приблизить условия учений к боевым, в качестве противника выступили украинские военные летчики.

Источник: Ракурс


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