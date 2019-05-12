ВМС України відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі, фото — yamirecipes

https://racurs.ua/ua/n121837-vms-ukrayiny-vchatsya-zahopluvaty-sudna-u-vidkrytomu-mori-vrajauche-video.html

Ракурс

ВМС України на навчаннях відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі. Відповідне відео опублікували 12 травня у Фейсбук 73-го морського центру спецпризначення.

Ця частина виконує функції спеціальної розвідки Військово-морських сил Збройних сил України і дислокується в Очакові Миколаївської області.

На відео показано, як абордажні групи 73-го морського центру Сил спеціальних операцій відпрацьовують захоплення суден у відкритому морі.

Генштаб ЗСУ прокоментував, що під час тренувального захоплення судна вивід груп здійснювався з повітря. З різних висот спецпризначенці за допомогою системи «Канат» і водним шляхом на швидкісних катерах вривалися на судно супротивника. У трюмах і на палубі було затримано і знищено умовного противника в умовах ближнього бою.

На початку травня «Ракурс» повідомляв про тактичні навчання з протиповітряної оборони в районі ООС. Українське командування залучило до них дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони. Крім того, щоб максимально наблизити умови навчань до бойових, у якості супротивника виступили українські військові льотчики.