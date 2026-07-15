ЗСУ вночі завдали удару по 20 російських суднах у Чорному морі. Фото:

https://racurs.ua/ua/n215014-zsu-za-nich-urazyly-20-suden-tinovogo-flotu-rf-u-chornomu-mori.html

Ракурс

Сили оборони України продовжують знищувати російський тіньовий флот.

За минулу ніч Сили безпілотних систем вдарили по 20 суднах. Однак атаки відбулися вже не в Азовському, а в Чорному морі. Було уражено 17 нафтових танкерів, два танкери-газовози й буксир. Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт (Мадяр) Бровді повідомив у Facebook.

Мадяр також прокоментував заяву глави МЗС Росії Сергія Лаврова, який напередодні назвав українські атаки на російські танкери в Азовському морі «чистісіньким тероризмом, гіршим за піратство».

Ніякого піратства, Лавров — джаст бізнес. Ваш, кривавий. У фокусі Волелюбного Українського Птаха. У безодню морську, — написав він.

Командувач СБС пообіцяв згодом надати відеопідтвердження ударів по суднах РФ.

Нагадаємо, 14 липня Військово-морські сили ЗСУ потопили неподалік Новоросійська прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу «Ізумруд», який входив до складу прикордонної служби Федеральної служби безпеки РФ. Ворожу ціль уразили морським безекіпажним комплексом Sargan-3000. Відомо про загиблих та поранених серед членів екіпажу.