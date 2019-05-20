Об’єднані сили провели на Донбасі видовищні навчання танкового резерву, фото — ООС

https://racurs.ua/ua/n122100-obiednani-syly-provely-na-donbasi-vydovyschni-tankovi-navchannya-foto-video.html

Ракурс

Танковий резерв Об'єднаних сил провів у зоні бойових дій на Донбасі видовищні навчання танкового резерву.

Loading...

Готовність танкових підрозділів перевірили, імітуючи прорив збройними формуваннями Російської Федерації оборони сил операції Об'єднаних сил, повідомили 20 травня в прес-службі ООС.

Танкісти резерву командувача ООС відпрацювали відбиття атаки противника, який прорвав або вклинився в оборону наших військ.

Відповідно до легенди навчань після отримання сигналу танковий підрозділ здійснив марш та розгорнувся на визначеному вогневому рубежі. На місці танкісти здійснили маскування техніки, потім виконали визначені тактичні маневри.

В ООС зазначають, що після тренування підрозділи повернулися у визначені місця відведення важкого озброєння та техніки.

На початку травня «Ракурс» повідомляв про тактичні навчання з протиповітряної оборони в зоні проведення ООС. Українське командування залучило до них дивізіони, батареї та інші підрозділи протиповітряної оборони. Крім того, щоб максимально наблизити умови навчань до бойових, у якості супротивника виступили українські військові льотчики.