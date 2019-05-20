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Ракурс
Інавгурація Зеленського: що відбувається навколо Ради, фото — Українська правда

Інавгурація Зеленського: що відбувається навколо Ради (ТРАНСЛЯЦІЯ)

20 тра 2019, 09:37
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В урядовому кварталі Києва розпочалися заходи щодо інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського. Навколо будівлі Верховної Ради в Маріїнському парку зібралися люди, які очікують початку церемонії.

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До Ради потрохи підходять й запрошені на урочистості особи. У сесійній залі очікують приблизно 1 тис. осіб.

Центр Києва тим часом перекритий через інавгурацію президента. На території урядового кварталу чергують бригади швидкої допомоги і правоохоронці.

Джерело: Ракурс


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