Инаугурация Зеленского проходит в Киеве, фото — Слово и Дело

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Ракурс

В сессионном зале Верховной Рады и Мариинском дворце в понедельник, 20 мая, проходит инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

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В соответствии с планом церемонии, который 20 мая обнародовала пресс-служба Зеленского, в 10.00 начнется торжественное заседании Рады на котором новый глава государства принесет присягу украинскому народу.

С 11.05 до 11.20 в Мариинском дворце, рядом с Радой, состоится церемония представления командующих видами Вооруженных Сил Украины и церемония поднятия государственного флага.

Впоследствии (11.20 -11.50) Зеленский с женой Еленой будет приветствовать во дворце глав иностранных делегаций. Там же в 13.30 начнется торжественный прием для глав иностранных делегаций.

После этого Зеленский переедет в Администрацию президента на улице Банковой, где будет проводить двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

Напомним, что 19−20 мая в Киеве в связи с проведением инаугурации перекрыто много улиц.

Владимир Зеленский победил на выборах президента Украины 2019 года Петра Порошенко в результате двух туров голосования (31 марта и 21 апреля) и будет возглавлять страну в течение следующих пяти лет.