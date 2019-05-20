Глава СБУ Грицак подал в отставку

Василий Грицак, фото: NewsOne

https://racurs.ua/n122104-glava-sbu-gricak-podal-v-otstavku.html

Ракурс

Руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак подает на рассмотрение новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому заявление об отставке.

Loading...

Об этом говорится в заявлении Грицака, обнародованном пресс-центром спецслужбы.

Соответствующие рапорты об увольнении с занимаемых должностей составлены всеми заместителями главы СБУ и членами команды, которые бок о бок со мной встали на защиту Украины в самые тяжелые дни российской вооруженной агрессии, — отмечает Грицак.

По его словам, рапорты подаются в связи с правом новоизбранного президента осуществить кадровые изменения в руководстве спецслужбы.

Отмечается, что пока новоизбранный президент не решит вопрос о кадровых изменениях, действующее руководство СБУ будет продолжать выполнять свои обязанности.

Грицак, ссылаясь на оценки со стороны западных партнеров Украины, отмечает, что за время российской агрессии погибли 27 сотрудников его ведомства, однако СБУ по уровню профессионализма «уже соответствует лучшим спецслужбам мира».

В то же время он отметил, что рапорт написал с тяжелым сердцем.

Так же как и все остальные, переживаю за будущее Службы и государства, вижу как поднимает голову пророссийский реваншизм в Украине, — отмечает глава СБУ.

Напомним, 17 мая в отставку подал первый заместитель председателя СБУ генерал-полковник Павел Демчина, который возглавлял Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью.