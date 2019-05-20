Инаугурация Зеленского: какие улицы перекрыты (СПИСОК)https://racurs.ua/n122107-inauguraciya-zelenskogo-kakie-ulicy-perekryty-spisok.htmlРакурс
Инаугурация Владимира Зеленского стала причиной перекрытия центральных улиц в Киеве, в частности, правительственного квартала. Кроме того, закрывали на вход станцию метро «Арсенальная», расположенную возле здания Верховной Рады.
С 6.00 утра сегодняшнего дня частично перекрыли:
- проспект Бажана (восстановили движение по проспекту около 10.00);
- Надднепрянское шоссе;
- Набережное шоссе;
- Днепровский спуск;
- аллею Героев Крут;
- улицу Ивана Мазепы;
- улицу Михаила Грушевского;
- Парковую дорогу;
- улицу Шелковичную;
- улицу Круглоуниверситетскую;
- улицу Лютеранскую;
- улицу Городецкого;
- улицу Ольгинскую;
- улицу Институтскую;
- Крепостной переулок;
- улицу Липскую;
- улицу Садовую;
- улицу Пилипа Орлика;
- улицу Академика Богомольца.
Киевский метрополитен перекрывал на вход станцию «Арсенальная» перед церемонией, чтобы избежать давки и скопления людей. Сейчас станция уже работает в обычном режиме.
Инаугурация Зеленского стартовала в 10.00 в здании Верховной Рады. На церемонии присутствовали бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Среди иностранных гостей — президенты Грузии, Литвы, Эстонии и Венгрии.
Церемония инаугурации в Раде, где Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу, продлится до 11.00. Затем состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и поднятия государственного флага. С 11.20 до 11.50 Зеленского будут приветствовать руководители иностранных делегаций. С 12.00 новый президент будет принимать иностранных гостей по случаю вступления в должность.
«Ракурс» транслирует церемонию инаугурации онлайн.