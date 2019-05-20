Инаугурация Зеленского: какие улицы перекрыты. Фото: пресс-служба нового президента

https://racurs.ua/n122107-inauguraciya-zelenskogo-kakie-ulicy-perekryty-spisok.html

Ракурс

Инаугурация Владимира Зеленского стала причиной перекрытия центральных улиц в Киеве, в частности, правительственного квартала. Кроме того, закрывали на вход станцию метро «Арсенальная», расположенную возле здания Верховной Рады.

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С 6.00 утра сегодняшнего дня частично перекрыли:

проспект Бажана (восстановили движение по проспекту около 10.00);

Надднепрянское шоссе;

Набережное шоссе;

Днепровский спуск;

аллею Героев Крут;

улицу Ивана Мазепы;

улицу Михаила Грушевского;

Парковую дорогу;

улицу Шелковичную;

улицу Круглоуниверситетскую;

улицу Лютеранскую;

улицу Городецкого;

улицу Ольгинскую;

улицу Институтскую;

Крепостной переулок;

улицу Липскую;

улицу Садовую;

улицу Пилипа Орлика;

улицу Академика Богомольца.

Киевский метрополитен перекрывал на вход станцию «Арсенальная» перед церемонией, чтобы избежать давки и скопления людей. Сейчас станция уже работает в обычном режиме.

Инаугурация Зеленского стартовала в 10.00 в здании Верховной Рады. На церемонии присутствовали бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Среди иностранных гостей — президенты Грузии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

Церемония инаугурации в Раде, где Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу, продлится до 11.00. Затем состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и поднятия государственного флага. С 11.20 до 11.50 Зеленского будут приветствовать руководители иностранных делегаций. С 12.00 новый президент будет принимать иностранных гостей по случаю вступления в должность.

«Ракурс» транслирует церемонию инаугурации онлайн.