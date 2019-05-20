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Инаугурация Зеленского: какие улицы перекрыты. Фото: пресс-служба нового президента

Инаугурация Зеленского: какие улицы перекрыты (СПИСОК)

20 мая 2019, 09:59
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Инаугурация Владимира Зеленского стала причиной перекрытия центральных улиц в Киеве, в частности, правительственного квартала. Кроме того, закрывали на вход станцию метро «Арсенальная», расположенную возле здания Верховной Рады.

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С 6.00 утра сегодняшнего дня частично перекрыли:

  • проспект Бажана (восстановили движение по проспекту около 10.00);
  • Надднепрянское шоссе;
  • Набережное шоссе;
  • Днепровский спуск;
  • аллею Героев Крут;
  • улицу Ивана Мазепы;
  • улицу Михаила Грушевского;
  • Парковую дорогу;
  • улицу Шелковичную;
  • улицу Круглоуниверситетскую;
  • улицу Лютеранскую;
  • улицу Городецкого;
  • улицу Ольгинскую;
  • улицу Институтскую;
  • Крепостной переулок;
  • улицу Липскую;
  • улицу Садовую;
  • улицу Пилипа Орлика;
  • улицу Академика Богомольца.

Киевский метрополитен перекрывал на вход станцию «Арсенальная» перед церемонией, чтобы избежать давки и скопления людей. Сейчас станция уже работает в обычном режиме.

Инаугурация Зеленского стартовала в 10.00 в здании Верховной Рады. На церемонии присутствовали бывшие президенты Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко. Среди иностранных гостей — президенты Грузии, Литвы, Эстонии и Венгрии.

Церемония инаугурации в Раде, где Зеленский принесет присягу на верность украинскому народу, продлится до 11.00. Затем состоится церемония представления командующих видами Вооруженных сил Украины и поднятия государственного флага. С 11.20 до 11.50 Зеленского будут приветствовать руководители иностранных делегаций. С 12.00 новый президент будет принимать иностранных гостей по случаю вступления в должность.

«Ракурс» транслирует церемонию инаугурации онлайн.

Источник: Ракурс


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