Инаугурация президента Украины

https://racurs.ua/2358-inauguraciya-prezidenta-ukrainy-proklyatie-starinnogo-folianta.html

Ракурс

За три дня до инаугурации президента Украины парламент обратился в Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. Вернадского с просьбой одолжить для торжественной церемонии знаменитое Пересопницкое Евангелие. И, конечно, многие тут же откликнулись: «С какой стати?! Какого вообще вероисповедания этот наш новоизбранный? Божью кару захотел навлечь на всех нас, положив свою нечестивую руку на… (с придыханием) Святую Книгу!»

Loading...

Но здесь хочется получить ответ на другие вопросы: с чего вдруг в светском государстве президент присягает на Библии, откуда взялась эта традиция и, наконец, почему к ней относятся с таким трепетом?

Сакральная книга и инаугурация президента Украины

Для начала заглянем в Конституцию. В ст. 104 сказано, что не позднее чем через 30 дней официального оглашения результатов выборов президент дает присягу на торжественном заседании Верховной Рады, а приводит его к присяге председатель Конституционного суда. Там же, в Конституции, есть и текст присяги. В других нормативных документах поясняется, что президент произносит присягу, положив правую руку на Конституцию и, по желанию, на Пересопницкое Евангелие. Подчеркнем: по желанию!

Теперь немного подробнее о «волшебной книге», которая может, по мнению некоторых сограждан, обрушить громы и молнии на головы нечестивцев. Итак, это богато изукрашенная рисунками рукопись — первый перевод четырех Евангелий на «руский» (то есть средневековый украинский) язык.

Тут необходимо небольшое историческое пояснение. К тому времени, как на Волыни архимандрит Григорий и Михаил Василевич приступили к переводу Нового Завета, в Западной Европе бушевала Реформация, Лютер уже 40 лет как приколотил свои революционные «95 тезисов» к церковным дверям, а проповеди швейцарца Кальвина закладывали основы буржуазной христианской морали.

Человек имеет право общаться с богом напрямую и читать писание на родном языке — вот краеугольные камни Реформации. И Украина, которая в XVI веке ментально была гораздо ближе к Европе, чем к государству, которое тогда называлось Московией (название «Россия» московиты нахально украдут только через полтора столетия), конечно же, восприняла эти веяния. Пересопницкое Евангелие, таким образом, — выдающийся исторический, литературный и художественный памятник эпохи, имеющий к тому же богатую личную историю. Например, Евангелие побывало в собственности Ивана Мазепы, текст рукописи изучал Тарас Шевченко.

Имеет ли Пересопницкое Евангелие сакральное значение? Для верующего христианина — безусловно, да. Такое же, как и копеечная Библия на папиросной бумаге, купленная в церковной лавке. И та и другая книга содержат один и тот же, священный для него текст.

Поэтому если президент — человек искренне верующий, для него должно быть безразлично, на чем присягать — на старинной ли рукописи или на стандартном издании Библии. Кстати, за последние годы вышло несколько факсимильных изданий Пересопницкого Евангелия, и если уж президенту дорог именно средневековый украинский перевод, присягу можно зачитывать, положив руку на факсимиле, а не таскать драгоценную рукопись из хранилища в Раду и обратно.

Инаугурация президента Украины: наследники Красного Знамени

Но нет! Ведь Пересопницкое Евангелие — это… это, простите, из арсенала властных понтов. А вот теперь расскажем, почему именно эта рукопись стала непременным (хоть и не прописанным в Конституции) элементом инаугурации.

Итак, первая инаугурация президента Украины состоялась в 1991 году, тогда не было утвержденного гимна, не была принята Конституция, и подробности церемонии придумывались, что называется, на ходу. В 2010 году в интервью «БиБиСи» первый президент Украины Леонид Кравчук говорит, что это он придумал взять Пересопницкое Евангелие, потому что эта книга была написана на его родине. В другом интервью он обмолвился, что идею ему подал депутат и маститый писатель Роман Лубкивский.

Оба они — и покойный уже Лубкивский, и живой как огурчик Кравчук — как ни крути, происходят из «советской аристократии». Кравчук так и вовсе бывший зам по идеологии тогдашнего украинского «царя» Щербицкого. Впрочем, оба они позиционировали себя как христиане. «Положить руку на Пересопницкое Евангелие и говорить неправду… это божья кара. Это даже не Конституция. Это Книга Книг», — вещал Леонид Макарович все тому же корреспонденту «БиБиСи».

Книга Книг. Сакральный символ. Как Красное Знамя. Как партбилет — эти символы тоже имели некий мистический смысл в системе советских мифов и отзывались в архаическом сознании диких людей совка. Символы поменяли, а варварская привычка поклоняться идолу, получившему материальное воплощение, осталась. И старинная прекрасная рукопись в этом смысле ничем не лучше красной бархатной тряпки на палке.

Инаугурация президента Украины: в ожидании Бабая

Наконец, и в самой процедуре инаугурации президента Украины тоже есть что-то архаическое. Само название происходит от древних римлян, у которых посвящали в сан государственных людей жрецы-авгуры, читавшие будущее по полету птиц и кишкам жертвенных ягнят. В новой мировой истории инаугурацию возродили американцы, идею подхватили кое-где в Европе. Но везде это сугубо гражданская процедура передачи власти.

Между прочим, в большинстве стран с парламентско-президентской формой правления никакой инаугурации президентов не проводят вообще — не та это фигура, чтобы поднимать вокруг нее столько шума. Украина как будто бы тоже парламентско-президентская республика, однако традиции царей и генсеков, видать, крепко засели в головах, если вступлению в должность топ-чиновника придается столько значения.

Кстати об авгурах и о чтении будущего по кишкам жертвенных ягнят и полету птиц. Когда читаешь разнообразные подборки, посвященные инаугурации президента Украины, то даже серьезные вроде бы издания отдают массу места каким-то диким средневековым «приметам» и «предзнаменованиям», сопровождавшим венчание на царство… то есть, простите, вступление в должность очередного президента.

Ющенко, впервые устроив из инаугурации президента Украины многочасовое ритуальное действо, в 2005 году выпустил на Майдане голубей, но одна птичка не взлетела… (ах, плохой знак!), однако президент помог ей взлететь (нет-нет, хороший знак!). Янукович через пять лет помолился в Лавре — хорошо. Но вдруг — о ужас! — в день инаугурации треснул памятник основателям Киева на Майдане. Может, совпадение? Нет! — закричали доморощенные авгуры, когда Януковича при входе в парламент крепко прибило дверями. Знак! Целых два плохих знака!

На инаугурации Порошенко упал в обморок на солнцепеке солдат почетного караула — ах, ах, нехорошо! Зато когда он открыл дверь в Раду, туда залетела бабочка, и это наши прорицатели посчитали добрым знаком. Хотя можно поспорить: у славян-язычников бабочка была как раз символом смерти. Ну да местные авгуры не волокут в мифологии ни черта…

Однако хоть и не разбираются наши люди в мифах и приметы трактуют вольно, все-таки складывается впечатление, что в массе своей они — дикие темные язычники, верящие в Бабая, полнолуние, сглаз и наговор, боящиеся черной кошки и того, что нехороший человек, положив потную руку на ценнейший литературно-художественный памятник XVI века, навлечет на страну всевозможные беды.

Он-то, может, и навлечет — но бедная старая невинная рукопись тут точно ни при чем.