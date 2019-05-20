Бермудский треугольник: раскрыта тайна его загадочного происхождения. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n122123-bermudskiy-treugolnik-tayna-zagadochnogo-proishojdeniya-raskryta.html

Ракурс

Бермудские острова появились в результате образования вулкана. К такому выводу пришли ученые Корнеллского университета в США, которые взяли на экспертизу образцы пород на островах.

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Ученые исследовали керн (цилиндрический столбик горной породы, полученный при бурении скважины) с Бермуд, взятый 47 лет назад. Его длина составляла более 700 м, благодаря чему геологи смогли реконструировать геологическую историю региона и установить, что острова были сформированы на вершине потухшего вулкана. Об этом сообщает Science Alert.

Исследователи предполагали, что вулкан был сформирован восходящим потоком с верхней мантии Земли, но в образцах оказалось больше кристаллов, сформированных в воде. Также были обнаружены радиоактивные изотопы свинца, которые не характерны для верхней мантии. Это свидетельствует о более глубоком процессе.

Также геологи определили, что материал расплавился и просочился к поверхности Земли из-за возмущений, которые произошли в переходной зоне, глубина которой составляет 400−650 км. Расположена она между верхней и нижней мантиями.

Стоит отметить, что в области Бермудского треугольника якобы тайно исчезают морские и воздушные суда. Однако часть специалистов утверждает, что происходит это не чаще, чем в других частях Мирового океана.

Во время другого исследования, о котором «Ракурс» писал в прошлом году, ученые установили, что причиной исчезновения судов в Бермудском треугольнике являются «волны-убийцы», высотой почти 30 м.