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Гройсман проводит брифинг в Киеве. Фото: пресс-служба правительства
Гройсман собрал срочную пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)https://racurs.ua/n122145-groysman-sozval-srochnuu-press-konferenciu-translyaciya.htmlРакурс
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня собрал журналистов на экстренный брифинг.
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Мероприятие происходит в Доме правительства на ул. Грушевского, 12/2. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства.
Как известно, сегодня во время инаугурации новый глава государства Владимир Зеленский выдвинул требования к правительству, намекнув на возможные кадровые изменения в нем. Он вспомнил в связи с этим цитату американского президента Рональда Рейгана о том, что «правительство не решает наших проблем, а правительство и является нашей проблемой».
Вы можете взять ручку и уволиться. Думаю, что люди это оценят, — заявил Зеленский.
Напомним, 24 апреля Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Гройсман провели неформальную встречу. Действующий глава Кабинета министров после встречи с победителем выборов президента заявил среди своего окружения, что Зеленский «абсолютно нормальный человек».
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