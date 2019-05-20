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Ракурс
Гройсман проводит брифинг в Киеве. Фото: пресс-служба правительства

Гройсман собрал срочную пресс-конференцию (ТРАНСЛЯЦИЯ)

20 мая 2019, 17:29
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман сегодня собрал журналистов на экстренный брифинг.

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Мероприятие происходит в Доме правительства на ул. Грушевского, 12/2. Об этом сегодня сообщила пресс-служба правительства.

Как известно, сегодня во время инаугурации новый глава государства Владимир Зеленский выдвинул требования к правительству, намекнув на возможные кадровые изменения в нем. Он вспомнил в связи с этим цитату американского президента Рональда Рейгана о том, что «правительство не решает наших проблем, а правительство и является нашей проблемой».

Вы можете взять ручку и уволиться. Думаю, что люди это оценят, — заявил Зеленский.

Напомним, 24 апреля Владимир Зеленский и премьер-министр Украины Гройсман провели неформальную встречу. Действующий глава Кабинета министров после встречи с победителем выборов президента заявил среди своего окружения, что Зеленский «абсолютно нормальный человек».

Источник: Ракурс


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